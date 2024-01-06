ВСУ поразили аэродром "Саки" в Крыму

Украинские Вооруженные силы поразили российский аэродром "Саки" во временно аннексированном Крыму. В ночь на 6 января на территории полуострова раздавались взрывы.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!". К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму", — говорится в его сообщении.

Кроме того, Олещук поблагодарил украинских летчиков "за отличную работу".

Поражён аэродром "Саки". Фото: Николай Олещук.

Как сообщалось, в ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По данным мониторингового канала, под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке. В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом.

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