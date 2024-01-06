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ЗСУ уразили аеродром "Саки" в Криму

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Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ уразили аеродром "Саки" в Криму

Російська авіація. / Фото: Associated Press

Командувач ПС дякує льотчикам за успішну роботу.

Українські Збройні сили уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Вночі проти 6 січня на території півострова лунали вибухи.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!". На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму", - йдеться у його дописі.

Крім того, Олещук подякував українським льотчикам "за чудову роботу".

Уражено аеродром
Уражено аеродром "Саки". Фото: Микола Олещук.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 січня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. За даними моніторингового каналу, під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці. У Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом.

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Дата публікації
Перегляди
5553
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