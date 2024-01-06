Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Заморожені російські активи за кордоном на сьогодні становлять близько 300 млрд доларів.

Втрата активів буде найболючішою для Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - додав Володимир Зеленський.

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - додав президент.

Раніше вже повідомляли, що в Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посіпак Кремля.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні.

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