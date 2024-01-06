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Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Заморожені російські активи за кордоном на сьогодні становлять близько 300 млрд доларів.

Втрата активів буде найболючішою для Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - додав Володимир Зеленський.

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - додав президент.

Раніше вже повідомляли, що в Україні запрацювала платформа, де звітують про конфісковані гроші і майно у посіпак Кремля.

85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових російських активів конфіскували в Україні. 

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