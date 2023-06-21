ЄС не може заарештувати російські активи на 200 мільярдів євро – Bloomberg

Європейський Союз поки не має законного механізму для конфіскації заморожених російських активів.

Європейський Союз поки не може законно конфіскувати заморожені активи РФ, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний документ.

"ЄС зосереджується на двох варіантах, оскільки він продовжує досліджувати, як можна було б використовувати 219 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку та спрямувати їх до України", – йдеться у звіті.

Багато коштів перебувають в європейському депозитарії Euroclear, де вони принесли майже 750 мільйонів євро до першого кварталу 2023 року.

Очікується, що блок шукатиме мандат на роботу над цією політикою від лідерів ЄС під час зустрічі в Брюсселі.

Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених під санкціями блоку, обговорювала, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

Його члени не бачать "жодного надійного правового шляху, який би дозволяв конфіскацію заморожених або знерухомлених активів лише на підставі того, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС", – підсумували в документі.

Натомість він сприяє спрямуванню надприбутків від інвестицій до України.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав до обережності.

"Я повністю розумію емоційність дебатів і те, що ми кажемо, що повинні взяти в свої руки ці активи. Але ми правові держави. Ми захищаємо заснований на правилах міжнародний порядок. Тож що б ми не робили в цій справі, все має бути абсолютно на сто відсотків. Його можна оскаржити, і це може бути оскаржено в європейських чи американських судах. Якби будь-яка з цих дій була скасована суддею, це було б дипломатичною та економічною катастрофою", – сказав він.

Тим часом США пропонують допомогти Україні замороженими активами РФ. 15 червня американський Конгрес представив законопроєкт, який дозволить використовувати заморожені активи Росії для допомоги нашій країні.

Також генпрокурор США Меррік Гарланд вперше дозволив передавання Україні конфіскованих російських активів, зокрема, коштів олігарха Костянтина Малофєєва.

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