Накануне стало известно, что президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку. А лидеры ЕС должны быстро найти ему заместителя.

Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, если должностные лица быстро придут к согласию, то председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

"Это первый случай, когда действующий президент Совета ЕС будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также впервые он покидает должность досрочно", — говорится в сообщении.

При этом Мишель должен оставаться в должности до конца ноября, что создает дополнительное давление на лидера ЕС.

"После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, будут пытаться прийти к согласию по замене Мишеля", — пишет издание.

Ожидается, что лидер партии Жорж-Луи Буше объяснит, кто возглавит партию в канун 9 июня, когда бельгийцы будут голосовать не только на выборах в Европарламент, но и на региональных и национальных выборах.

Напомним, Шарль Мишель присоединится к бельгийской либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), которая будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

Между тем, опрос Института INSA показал, что в течение 2023 года поддержка "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) упала с 20% до 15%. И ключевой фактор такого падения "СДПГ" заключается в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу представляющего партию канцлера Олафа Шольца.

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