"Иначе Украина капитулирует!": боец "Волков Да Винчи" предупредил об опасности

Артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" рассказал, что украинцам нужно мобилизоваться, чтобы не потерять страну. По словам военного, иначе Украина капитулирует.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, что произойдет, если не хватит военных на фронте.

“У нас элементарно люди устают, вместе с тем погибают. Грубо говоря, есть вот эта линия фронта, прослойка оборонительная и где-то там наступательная на территории Украины. Здесь у нас враги — здесь у нас наша ненька, которая относительно мирная. И можно ожидать, что когда вот эта прослойка сотрется, россияне спокойно заходят во все города. И ты или ждешь этого, или что-то с этим делаешь", — говорит Бас.

Военный рассказал, что не знает, какие еще могут быть аргументы и мотивация, чтобы идти на войну и защищать свою землю.

“Давайте вспомним Вторую мировую или любую войну. Классика войны в том, что проигрывает одна или другая сторона. И проигрыш заключается в капитуляции. Либо капитулируем мы, либо капитулирует Россия. И вопрос: кто видит сейчас, что мы продвигаемся к капитуляции России? Я сомневаюсь. Все эти люди, которые сейчас дома сидят, они хотят капитулировать?" — рассказал "Бас".

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