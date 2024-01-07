“Інакше Україна капітулює!”: боєць “Вовків Да Вінчі” попередив про небезпеку

Артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас” розповів, що українцям треба мобілізуватися, щоб не втратити країну. За словами військового, інакше Україна капітулює.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів, що відбудеться, якщо не вистачатиме військових на фронті.

“У нас элементарно люди втомлюються, разом із тим гинуть. Грубо кажучи, є ось ця лінія фронту, прошарок оборонний і десь там наступальний на території України. Тут у нас вороги — тут у нас наша ненька, яка відносно мирна. І можна чекати, що коли ось цей прошарок зітреться, росіяни спокійно позаходять у всі міста. І ти або чекаєш цього, або щось із цим робиш”, — каже “Бас”.

Військовий розповів, що не знає, які можуть ще бути аргументи та мотивація, щоб йти на війну та захищати свою землю.

“Давайте згадаємо Другу світову чи будь-яку війну. Класика війни в тому, що програє одна чи інша сторона. Іпрограш заключається в капітуляції. Або капітулюємо ми, або капітулює Росія. І питання: хтось бачить зараз, що ми просуваємося до капітуляції Росії? Я сумніваюся. Ці всі люди, які зараз вдома сидять, вони хочуть капітулювати?” — розповів “Бас”.

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