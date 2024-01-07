На Херсонщині у штурми кидають елітні війська РФ: Гуменюк повідомила про проблеми у ворога

На лівому березі Херсонської області у штурми йдуть елітні війська РФ, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Зараз середній показник — 10 штурмів на добу. Ворог зазнає серйозних втрат, повертається на свої вихідні позиції, доповідає своєму командуванню, що більше не піде, і їх переформатують в інші підрозділи. Ми вже не один раз зазначали, що саме на нашій ділянці формуються офіцерські групи штурму, де використовуються елітні війська — це підрозділи національних військ десантного напрямку, морської піхоти, які зараз ворог підтягує для того, щоб мотивувати свій особовий склад. Тому що ті представники підрозділів типу "Шторм-Z", які й були основною опорою "місцевих штурмів", не виправдали себе", — розповіла вона.

Вона також підкреслила, що окупанти посилили артилерійські удари по місту Херсон, особливо по місцях скупчення цивільних.

"Ворог намагається компенсувати нестачу авіації артилерією та посилює обстріли обласного центру — Херсона. Це житлові квартали, соціальна інфраструктура, місця видачі гуманітарної допомоги. Саме туди намагаються бити максимально прицільно", — додала вона.

Нагадаємо, 5 січня Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відновили використання бронетехніки на лівому березі Херсонської області. За її словами, противник припинив використання бронетехніки через великі втрати, проте наразі відновив штурми за допомогою машин. Натомість українські військові продовжують знищувати військову техніку ЗС РФ та особовий склад.

Того ж дня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські бійці тримають ворога в напрузі на лівобережжі. Зокрема, ЗСУ ведуть маневрові дії в так званій зоні, де окупанти не можуть завдавати ударів, які могли б призвести до колапсу фронту.