Президент Евросовета Мишель досрочно уходит в отставку: что произошло

Мишель покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда должен был заканчиваться его мандат.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку, чтобы присоединиться к бельгийской либеральной партии MR — Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), которая будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

Об этом информирует De Standaard.

Мишеля заявил, что в связи с этим решением он покинет кресло президента Евросовета, не доработав до конца нынешнего года, когда должен был заканчиваться его мандат.

"В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предусмотреть это и принять решение о преемнике", — сказал он.

Вместе с тем он не уточнил, какую роль будет выполнять в Европейском парламенте.

"Я хочу служить там, где могу быть полезным. У меня нет других амбиций. Я хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", — сказал он.

Обычно пост президента Евросовета занимает лидер председательствующей в Совете ЕС страны. На этот промежуток времени придется на президентство Венгрии, которую возглавляет Виктор Орбан. Однако окончательное решение относительно президента Евросовета будет принято лидерами стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель призвал украинцев увидеть положительный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке, несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие.

Кроме того, мы ранее информировали, что генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в Евросоюзе еще не все отдают себе отчет, какую угрозу несет российский режим.

Читайте также: