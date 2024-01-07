Президент Євроради Мішель достроково йде у відставку: що сталося

Мішель залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що він достроково йде у відставку, щоб приєднатися до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), яка буде брати участь у виборах до Європейського парламенту.

Про це інформує De Standaard.

Мішеля заявив, що у звʼязку з цим рішенням він залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

"Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника", - сказав він.

Разом з тим він не уточнив, яку саме роль буде виконувати у Європейському парламенті.

"Я хочу служити там, де можу бути корисним. Я не маю інших амбіцій. Я хочу грати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проекту "Європа-2030". Це потребуватиме реформ", - сказав він.

Зазвичай посаду президента Євроради займає лідер країни, яка головує у Раді ЄС. На цей проміжок часу часу припаде на президентство Угорщини, яку очолює Віктор Орбан. Однак, остаточне рішення щодо президента Євроради буде ухвалено лідерами країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Шарль Мішель закликав українців побачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення.

Крім того, ми раніше інформували, що генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що у Євросоюзі ще не всі усвідомлюють, яку загрозу несе російський режим.

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