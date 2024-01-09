Влітку всі сусіди будуть заздрити: встигніть посадити еустому на розсаду, поки не пізно

Еустома — дуже ніжна квітка, яка радує око своїм пишним квітінням. Якщо ви хочете, щоб вона зацвіла на ділянці цього літа, потрібно задуматися над висіванням розсади вже зараз.

Коли сіяти еустому 2024 року на розсаду

Від сходів до початку квітіння цієї рослини проходить приблизно 5-7 місяців. Тому, якщо ви збираєтесь вирощувати еустому (або лізіантус) на своїй ділянці, потрібно поспішити висіяти її до кінця січня. Тоді вже від середини червня квітна буде радувати пишними бутонами.

Еустома — універсальна рослина, яка може бути не лише вуличною, але й кімнатною. Якщо створити сприятливі умови, вона буде непогано почувати себе в закритому приміщенні. Тому, щоб квіти еустоми прикрашали підвіконна похмурою зимою, її насіння потрібно сіяти в липні-серпні. Цікаво, що у відкритому ґрунті еустома буде рости лише один сезон, а ось в приміщенні — кілька років.

Як правильно вибирати насіння еустоми

Передусім, важливо зазначити, що еустома відрізняється розмірами куща. За цим параметром її розділяють на три види (високорослі — 90-120 см, середні — 50-80 см та низькорослі — 15-25 см). Всі вони підходять для відкритого ґрунту. Але, якщо ви пізніше хочете робити з квітів букети, віддавайте перевагу високорослим. Плануєте вирощувати еустому в горщику? Тоді краще обрати низькорослі.

Як виросити еустому з насіння в домашніх умовах

Як виростити еустому з насіння в домашніх умовах / Фото: Unsplash

Зазвичай в магазинах насіння еустоми продається як драже. Їх покривають спеціальною оболонкою та додають знезаражувальний розчин. Тому перед висіванням додаткового оброблення не потрібно.

Для висівання використовуйте торф'яний субстрат з нейтральним рівнем кислотності. Ґрунт продається у садових центрах. Можна, до речі, використовувати спеціальну землю для фіалок. Після цього:

Наповніть ґрунтом пластикові контейнери висотою 5-10 см, ущільнюючи його. Від поверхні землі до краю контейнера повинно залишатися 1-1,5 см.

Потім зволожте ґрунт за допомогою шприца, щоб поверхня не розмилася. Земля повинна бути лише злегка вологою.

Розподіліть насіння еустоми на відстані 1-1,5 см один від одного, не заглиблюючи в ґрунт. Якщо ви сієте відразу кілька видів, візьміть різні контейнери.

Злегка обприскайте водою з пульверизатора, накрийте прозорою кришкою, склом чи харчовою плівкою.

Поставте контейнери у тепле місце (температура повинна бути не менше 20 градусів). Додатково еустомі потрібно освітлення 10-12 годин на добу. Для цього підійдуть спеціальні фітолампи чи звичайні люмінісцентні (висота 10-20 см).

Щоранку і щовечора знімайте кришку, щоб провітрити рослину протягом 20-30 хвилин. Зазвичай перші паростки ви зможете помітити через 1-3 тижні після висівання.

Як тільки ви помітите, що у рослини з'явилося кілька справжніх листочків, починайте збільшувати час провітрювання на півгодини щодня. Так ви поступово привчатимете еустому до кімнатної температури. В міру висихання ґрунт потрібно зволожувати водою з пульверизатора.

Коли утвориться третя пара справжнього листя, потрібно пересадити еустому з загального контейнера у окремі ємності (після появи сходів пройде приблизно один місяць). Для цього вам знадобляться склянки чи горщики об'ємом 200 мл. Їх варто наповнити ґрунтом.

Розсаду полийте водою, щоб вона зволожилася, а потім витягніть разом із грудкою землі. Акуратно відокремте паростки, щоб не пошкодити коріння. В центрі склянки з ґрунтом зробіть отвір, вставте туди розсаду і присипте землею, злегка її ущільнюючи.

Полийте невеликою кількістю води із шприца (вистачить на одну склянку до 50 мл рідини). Поставте саджанці під фітолампу і накрийте зверху прозорою склянкою з отвором зверху на два дні. Після цього їх можна зняти.

Як правило поливати рослину потрібно раз на 2-3 дні, не допускаючи потрапляння рідини на листя. Інакше може з'явитися опік.

Як правильно виросити розсаду еустоми: підживлення

Як правильно виросити розсаду еустоми / Фото: Unsplash

Перше підживлення проводять через 7-10 днів після пікірування. Для цього візьміть 1 г селітри і розведіть у 1 літрі води. Полийте розчином еустому у розрахунку 50 мл на одну склянку. Процедуру проводять ввечері після того, як вимкнуть фітолампи.

Потім підживлення проводять раз на 10-14 днів. Для них можете використовувати і спеціальні добрива для рослин, які квітнуть.

Коли висаджувати еустому у відкритий ґрунт

Спочатку потрібно дочекатися, коли мине загроза заморозків, а нічна температура не буде опускатися нижче 10-12 градусів тепла. Також варто звернути увагу на вигляд саджанців. Вони повинні бути 8-10 см у висоту з 5-6 парами листя. Якщо розсада ще не виросла, краще зачекати до початку червня.

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