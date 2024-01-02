Оживуть і відразу почнуть квітнути: як приготувати апельсинову воду для орхідей

В зимовий період на нашому столі все частіше з'являються цитрусові — апельсини, мандарини. Після них залишається багато шкірок. Не поспішайте їх викидати. З них вийде чудова апельсинова вода для орхідей.

Фахівці радять використовувати для підживлення орхідеї саме апельсинову воду, адже вона є народною альтернативою препарату "Аскорутин", в якому містяться вітаміни Р і С. Його досить часто використовують як добриво для кімнатних рослин.

Якщо поливати орхідеї апельсиновою водою, то вони дуже швидко оживуть і почнуть квітнути навіть взимку.

Як приготувати апельсинову воду для орхідей

Для домашнього добрива знадобиться шкірка всього лише одного апельсина. Наріжте її дрібними шматочками або використовуйте блендер, щоб подрібнити швидше.

Потім залийте шматочки апельчинової шкірки водою кімнатної температури. Вистачить 1 літра. Залишіть приблизно на одну добу настоюватися. Потім його проціджують через сито або марлю.

В миску з отриманою апельсиновою водою ставлять горщик з орхідеєю, щоб коріння квітки опинилися у настоянці.

Якщо в горщику є соснова кора, тоді орхідею залишають у воді на 10 хвилин. За цей час коріння зуміє отримати всі необхідні речовини для розвитку. Після такого підживлення орхідея досить швидко почне зеленіти, рости і квітнути.

А якщо взяти не шкірку, а апельсиновий сік (натуральний), то можна приготувати таке добриво значно швидше. Розведіть у 1 літрі води кімнатної температури 1 чайну ложку апельсинового соку. А ось якщо ви вирішили підживити орхідею Аскорутином, на літр води необхідно не менше 2 таблеток. Не забудьте ретельно їх розчинити.

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