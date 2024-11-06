Вибори президента США: перші результати екзитполів

Згідно з даними перших результатів екзитполів під час виборів президента США, 48% виборців попередньо підтримують Камалу Гарріс на загальнонаціональному рівні, що на 4% менше, ніж у Байдена в 2020-му році.

Такими є даними з посиланням на exit poll Edison Research.

Тим часом 44% виступають за Трампа на загальнонаціональному рівні, його підтримка впала на 2% порівняно з виборами 2020 року.

Також 52% прихильників Трампа не впевнені, що вибори відбулися чесно. Про це повідомляє exit poll CBS News.

У тому, що вибори президента США проводяться справедливо, впевнені 88% виборців Гарріс і лише 47% прихильників Трампа - exit poll CBS News.

Більша частина – 54% – американців не підтримують Трампа як політика, Гарріс як політика не підтримують 50% американців - exit poll NBC.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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