Вибори у США: перші дільниці вже відкрились — де відомі результати

У США стартували вибори. Перші дільниці вже відкрилися у десятках штатів, а подекуди вже відомі й результати голосувань.

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах розпочалися президентські вибори. Виборчі дільниці поступово відкриваються по всій країні, враховуючи різні часові пояси.

Про це пише CNN.

Першим за традицією проголосувало крихітне містечко Діксвіл Нотч у Нью-Гемпширі, де голосування відбулося опівночі. Там голоси між віце-президенткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом розділилися порівну - по три голоси.

Станом на 6:00 за східним часом виборчі дільниці відкрилися у восьми штатах: Коннектикуті, Індіані, Кентуккі, Мені, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Вірджинії.

О 6:30 до голосування приєдналися Огайо, Північна Кароліна, Західна Вірджинія та Вермонт.

О 7:00 виборчі дільниці відкрилися ще у 14 штатах, включаючи Делавер, Флориду, Джорджію, Меріленд, Массачусетс, Пенсильванію та інші.

Мільйони американців вже проголосували достроково, але основне голосування відбувається 5 листопада. Час відкриття дільниць залежить від місця розташування, іноді навіть у межах одного штату чи округу через різні часові пояси.

Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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