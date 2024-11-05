Вибори у США: коли будуть результати

Затримки в підрахунку голосів можливі через потенційні заворушення на виборчих дільницях.

На цьогорічних виборах президента США оголошення переможця очікується пізніше через запеклу боротьбу між кандидатами. Рейтинги віцепрезидентки Камали Гарріс і колишнього президента Дональда Трампа залишаються практично однаковими.

Про це пише ВВС News Україна.

Якщо у результатах буде невеликий розрив, це може призвести до перерахунку голосів. У Пенсильванії, наприклад, якщо різниця між кандидатами складе менше пів відсотка, доведеться провести загальний перерахунок. На виборах 2020 року різниця становила трохи більше ніж 1,1 відсотка.

Перед виборами було подано понад 100 юридичних позовів, зокрема щодо прав голосу та управління виборчими списками з боку республіканців. Також можливі затримки в підрахунку голосів через заворушення, пов’язані з виборами, особливо на виборчих дільницях.

Поряд з можливими заворушеннями, у деяких регіонах, таких як Мічиган, процес підрахунку голосів спростили. Цього року кількість голосів поштою значно зменшилася в порівнянні з виборами під час пандемії.

Процес підрахунку голосів

Підрахунок голосів на виборах починається з голосів, поданих у день голосування, далі йдуть ранні голоси та бюлетені, надіслані поштою, потім оскаржені бюлетені, а також голоси з-за кордону і військові бюлетені.

Місцеві працівники, які можуть бути призначеними або обраними, перевіряють, обробляють і підраховують голоси. Перевірка включає порівняння кількості бюлетенів з активними виборцями, виявлення пошкоджень і документування невідповідностей.

Для підрахунку бюлетенів використовують електронні сканери, а в деяких випадках потрібен ручний підрахунок. Кожен штат має свої правила щодо участі в процесі підрахунку та спостереження за ним, зокрема про роль спостерігачів від політичних партій.

Нагадаємо, американська влада напередодні виборів визнала Росію "найактивнішою загрозою", оскільки неправдиві історії про фальсифікацію виборів можуть призвести до насильства. Операції з дезінформації, пов'язані з Росією, поширюють неправду про нібито шахрайство у впливі на результати президентських виборів у США.

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