Вибори у США: спецслужби попередили про можливе втручання РФ

Пов’язані з Росією операції з дезінформації заявляли неправду про те, що офіційні особи в державах, які перебувають у війні, планують шахрайським шляхом вплинути на результати президентських виборів у США.

Про це заявила американська влада за кілька годин до відкриття виборчих дільниць під час голосування 5 листопада, повідомляє The Guardian.

"Росія є найактивнішою загрозою", – заявили напередодні Офіс директора національної розвідки, ФБР та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

У спецслужбах додали, що "ці зусилля можуть призвести до насильства, зокрема й проти посадових осіб, які займаються виборами". Очікується, що згадані зусилля посиляться в день виборів і в наступні тижні.

У заяві спецслужб також зазначається, що Іран залишається "значною загрозою зовнішнього впливу на вибори в США".

Це було останнє в серії попереджень від Офісу директора нацрозвідки про те, що іноземні суб’єкти, зокрема Росія та Іран, поширюють дезінформацію або зламують кампанії під час цих виборів.

Так, в останній заяві наводився приклад нещодавнього відео, що неправдиво відображало інтерв’ю з особою, яка стверджувала про фальсифікацію виборів у Арізоні, пов’язану з підробленими закордонними бюлетенями та зміною списків виборців на користь кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Держсекретар штату Арізона Адріан Фонтес назвав відео та твердження в ньому "абсолютно неправдивими, фальшивими та шахрайськими". Своєю чергою речник посольства Росії не дав миттєвої відповіді на запит про коментар, надісланий електронною поштою.

Наприкінці жовтня офіційні особи США попередили, що за вірусним відео, яке неправдиво демонструє знищення поштових бюлетенів за республіканця Дональда Трампа в окрузі Бакс у штаті Пенсильванія, стоять пов’язані з Росією операції. Окружна виборча комісія заявила, що відео є "фальшивим", а конверт та інші матеріали, зображені на кадрах, "явно не є автентичними матеріалами".

У вересні центр аналізу загроз Microsoft заявив, що російські оперативники нарощують операції з дезінформації, щоб дискредитувати кампанію Гарріс, поширюючи конспірологічні відео.

Влада також заявила про очікування того, що пов’язані з Іраном операції намагатимуться розпалити насильство шляхом поширення неправдивого контенту. І Тегеран, і Москва раніше заперечували такі звинувачення.

Нагадаємо, напередодні у штаті Джорджія повідомили про масштабну дезінформаційну атаку напередодні виборів, ймовірно, російського походження.

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