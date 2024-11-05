У США працівник виборчої дільниці розсилав листи з погрозами підриву

25-річного Ніколаса Вімбіша у прокуратурі назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування.

У США заарештували працівника виборчої дільниці штату Джорджія за звинуваченням у тому, що він начебто надіслав листи з погрозами щодо підриву інших співробітників.

Про це стало відомо із заяви федеральної прокуратури, передає Reuters.

Прокурори заявили, що 25-річний Ніколас Вімбіш 16 жовтня працював у виборчій дільниці округу Джонс у Грей, штат Джорджія та вступив у словесну перепалку з виборцем.

Правоохоронці встановили, що наступного дня Вімбіш начебто відправив листа на адресу суперінтенданта виборчої комісії округу, який був складений так, щоб здавалося, що його написав цей виборець.

У листі Вімбіша назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування.

Також у листі, який був підписаним "виборцем округу Джонс", було зазначено, що Вімбіш та інші "повинні озиратися через плече". Окрім цього, у ньому містилася погроза, що люди "засвоять жорстокий урок про крадіжку наших виборів!"

Прокурори заявили, що лист закінчувався рукописною запискою: "PS бум іграшка на місці дострокового голосування, сигара горить, будьте в безпеці".

Лист із погрозами / Скриншот: Федеральна прокуратура

За словами прокурорів, Вімбіш був звинувачений у розсиланні поштою повідомлення про замінування, передачі неправдивої інформації про загрозу вибуху, розсиланні листа з погрозами і наданні неправдивих свідчень ФБР.

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

До слова, посадовці Офісу президента України Володимира Зеленського "оптимістично налаштовані" щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

Усі деталі тут: Вибори у США: хто стане наступним президентом – онлайн

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