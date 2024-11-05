Вибори у США: хто стане наступним президентом – онлайн

У вівторок, 5 вересня, розпочинається голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

Згідно з опитуваннями, жоден з кандидатів не має очевидної переваги, тож справа залишається за штатами, які коливаються. Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин – вочевидь саме ці штати визначать, хто стане наступним президентом. Адже саме там до кінця залишається загадкою, кому віддадуть свої голоси виборці республіканцям чи демократам.

Цьогорічні президентські перегони у Штатах також є надважливими для України у світлі того, що кандидати на посади Трамп та Гарріс озвучують кардинально різні позиції щодо майбутнього війни Росії проти України. Що саме вони говорять про Україну, можна дізнатися у нашому матеріалі.

ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.