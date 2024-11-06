Друге пришестя Трампа: як він змінить США і світ за 75 днів

Новообраний президент США Дональд Трамп має 75 днів до інавгурації 20 січня, щоб сформувати абсолютно нову адміністрацію, яка кардинально відрізнятиметься як від команди Байдена, так і від його власної першої каденції.

Майбутнє повернення Дональда Трампа в Білий дім означає, що він захоче створити абсолютно нову адміністрацію на відміну від тієї, що була за президента Джо Байдена. Його команда також обіцяє, що другий перехідний період не буде дуже схожий на перший 2016 року.

Про це пише АР.

Тепер Трампу належить заповнити близько 4000 урядових посад політичними призначенцями, з яких 1200 потребують затвердження Сенатом. Це завдання має бути полегшене переходом верхньої палати під контроль республіканців.

Трамп вже оголосив кілька гучних призначень. Зокрема, він має намір залучити колишнього кандидата в президенти та відомого критика вакцинації Роберта Кеннеді-молодшого до "оздоровлення Америки". Також він запропонував Ілону Маску, активному прихильнику своєї кампанії, посаду федерального міністра "скорочення витрат".

На відміну від хаотичного переходу 2016 року, коли Трамп звільнив керівника перехідної команди Кріса Крісті, цього разу процес очолює вузьке коло довірених осіб. Серед них:

сини президента Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп;

віце-президент Джей Ді Венс;

Роберт Кеннеді-молодший;

колишня демократка Тулсі Габбард;

генеральний директор Cantor Fitzgerald Говард Лутнік;

Лінда Макмехон, колишня керівниця Адміністрації малого бізнесу.

На відміну від кампанії Камали Гарріс, команда Трампа не підписувала попередніх угод про перехідний період з Адміністрацією загальних служб (GSA). Через це вже пропущено терміни узгодження таких питань як офісні приміщення, технічна підтримка та доступ до урядових агентств.

Після проблемного переходу влади у 2020 році, коли Трамп затримав процес через судові позови щодо результатів виборів, було запроваджено нові правила. Згідно з президентським законом про вдосконалення перехідного процесу від 2022 року, перехідний процес має починатися через п'ять днів після виборів, навіть якщо результати оскаржуються.

Важливою частиною перехідного періоду є щоденні розвідувальні брифінги. Для порівняння: у 2008 році президент Буш особисто інформував Обаму про таємні операції, а в 2020 році через затримку визнання результатів виборів Трампом брифінги з Байденом почалися лише 30 листопада.

На відміну від першої каденції, коли Трамп призначав республіканський істеблішмент і бізнес-лідерів, які згодом розчарували його, цього разу головним критерієм відбору буде лояльність, пише АР. Це може призвести до формування команди, яка більше відповідає ідеологічним переконанням Трампа та його управлінському стилю.

Експерти відзначають, що швидкість та ефективність перехідного періоду мають критичне значення для національної безпеки. Це підтверджує досвід 2000 року, коли затримка передачі влади між Клінтоном і Бушем через судові спори могла вплинути на готовність США до терактів 11 вересня.

Нагадаємо, Дональд Трамп окреслив масштабну програму змін для своєї другої президентської каденції, яка поєднує традиційні консервативні підходи з популістськими ідеями та передбачає значне розширення президентських повноважень.

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