Вибори у США: які штати за Гарріс і де лідирує Трамп

Завтра, 5-го листопада, у Сполучених Штатах Америки пройдуть вибори президента. Наразі кандидатка від демократичної партії, віце-президентка США Камала Гарріс з незначним відривом випереджає кандидата-республіканця Дональда Трампа. Проте, хто стане наступним президентом США залишається невідомим до останнього дня передвиборчих перегонів. Кандидати боряться за голоси у вирішальних штатах.

Які штати принесуть майбутньому кандиданту перемогу - читайте далі.

Хиткі штати

За прогнозами YouGov, результати виборів залежатимуть від так "хитких" штатів, як Невада, Аризона, Вісконсин, Пенсильванія, Північну Кароліна та Джорджія, Мічиган.

У Неваді Гарріс випереджає Трампа з 50% підтримки проти його 48%.

Тоді, як в Аризоні лідирує Трамп, випереджаючи Гарріс на 3%.

У Північній Кароліні Гарріс має невелику перевагу над колишнім президентом - 49% проти 48%. Вона також випереджає кандидата від Республіканської партії на 2 пункти у Вісконсині: 49% проти 47%, згідно з опитуванням.

Напередодні виборів обидві президентські кампанії націлені на виборців, які ще не визначилися у цих штатах.

Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах

Різкий поворот в одному зі штатів

За даними опитування Des Moines Register/Mediacom Iowa Poll, про яке пише Reuters, Гарріс лідирує над Трампом з відривом 47% проти 44% в Айові, яка в останні роки тенденційно стала республіканською.

Хоча різниця входить в межі похибки 3,4%, це свідчить про різкий поворот у порівнянні з вересневим опитуванням, де Трамп мав перевагу в 4%.

Битва за Пенсильванію

Результати опитування результати опитування The Washington Post показують, що рейтинги обох кандидатів у штаті Пенсильванія залишаються стабільними фактично заводячи перегони у штаті "в глухий кут".

За даними опитування, 48% виборців підтримують Гарріс, а 47% віддають перевагу Трампу.

Яка ситуація в інших штатах

Опитування, проведене Rasmussen Reports і American Thinker свідчить, що віцепрезидентка Камала Гарріс залишається попереду в Нью-Мексико. У штаті 47% виборців підтримують Гарріс, тоді як 46% Трампа.

Додамо, раніше професор Аллан Ліхтман, якого називають "виборчим Нострадамусом", передбачив, хто переможе на президентських виборах у США.

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