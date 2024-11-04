Станом на 3 листопада у Сполучених Штатах на виборах президента проголосувало понад 75 млн американців, що складає майже половину від кількості американців, які достроково проголосували у 2020 році під час пандемії коронавірусу.

Про це інформує Axios.

Повідомляється, що у 2020 році достроково на виборах проголосувало 154,6 млн, що на 52% більше, ніж цього року. Але загалом така велика кількість виборців, які проголосували достроково показує, що дострокове голосування і голосування поштою стають все більш популярними.

Видання також пише, що Дональд Трамп завжди був проти голосування поштою, однак з 2020 року республіканці постійно закликають своїх прихильників проголосувати достроково, хоча й часто оскаржують результати голосування поштою.

За підрахунками UF серед тих, хто вже проголосував у штатах, які передають дані про реєстрацію партій, демократи випереджають республіканців з мінімальним відривом 37,9% проти 36,2% відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік.

Крім того, ми раніше інформували, що Медведєв пригрозив Трампу долею Кеннеді, якщо той спробує зупинити війну в Україні.

Читайте також: