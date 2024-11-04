Санду оголосила про перемогу на виборах президента Молдови

Це перший випадок у Молдові, коли президента обирають на другий термін.

Мая Санду обійшла свого опонента Олександра Стояногло та перемагає у другому турі виборів президента Молдови.

Про це свідчать результати підрахунку голосів 98.69% голосів.

Сайт Центрально виборчої комісії Молдови повідомляє, що Мая Санду набирає 54.95%, тоді як її опонент Олександр Стояногло заручився підтримкою 45.05% виборців.

Сама Санду також оголосила про свою перемогу на виборах.

"Молдова, сьогодні ти перемогла. Разом ми показали силу нашої єдності, демократії та прихильності гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдавани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю — ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім", — сказала Санду.

Санду стане першою в історії Молдови президенткою, яку обрали на другий термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Молдові оприлюднили попередні результати другого туру виборів президента.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія втручається у вибори президента Молдови через провокації за кордоном.

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