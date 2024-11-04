Санду объявила о победе на выборах президента Молдовы

Это первый случай в Молдове, когда президента избирают на второй срок.

Мая Санду обошла своего оппонента Александра Стояногло и побеждает во втором туре выборов президента Молдовы.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов 98,69% голосов.

Сайт Центрально избирательной комиссии Молдовы сообщает, что Майя Санду набирает 54.95%, в то время как ее оппонент Александр Стояногло заручился поддержкой 45.05% избирателей.

Сама Санда также объявила о своей победе на выборах.

"Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью — вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что могу служить вам всем", — сказала Санду.

Санду станет первой в истории Молдовы президенткой, избранной на второй срок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове обнародовали предварительные результаты второго тура выборов президента.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия вмешивается в выборы президента Молдовы из-за провокации за границей.

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