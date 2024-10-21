В Молдове состоялся референдум: избрали ли граждане вступление в ЕС

В Молдове проголосовали за вступление в ЕС во время референдума, о чем свидетельствуют результаты, опубликованные в понедельник, 21 октября, ЦИК страны.

Об этом сообщает Moldova Liberа.

Согласно результатам обработки 99,5% протоколов, присоединение к ЕС поддержали 50,42% избирателей в Молдове, а 49,58% проголосовали против евроинтеграции.

Президент страны Мая Санду дала комментарий относительно результатов референдума. По ее словам, проевропейская кампания победила в Молдове, несмотря на "нечестную борьбу":

"У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов".

Кто будет следующим президентом Молдовы

Напомним, что явка на президентских выборах в Молдове 20 октября превысила 51,4% или более 1 млн 560 тыс. голосов. Майя Санду одержала победу над пророссийским кандидатом Александром Стояногло в первом туре.

По результатам подсчета почти 100% протоколов, Майя Санду получила 41,9% голосов, а Стояногло – 26,3%. Впереди – второй тур голосования по избранию президента.

Ранее стало известно, что преступные группы при поддержке РФ преследовали цель сорвать президентские выборы в Молдове , в частности, пытались захватить правительственные здания.

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