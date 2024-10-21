Вражеский обстрел Запорожья: количество погибших возросло

В Запорожье в результате российского удара погибли три человека.

В Запорожье уже 3 погибших из-за сегодняшних российских обстрелов, 21 октября.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Вражеский обстрел Запорожья унес жизни уже 3-х человек. 44-летняя женщина скончалась в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь", – сказал Федоров.

Напомним, в понедельник утром, 21 октября, нанесли удар по жилому кварталу Запорожья.

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