В Молдові відбувся референдум: чи обрали громадяни вступ до ЄС

В Молдові проголосували за вступ до ЄС під час референдуму, про що свідчать результати, які у понеділок, 21 жовтня, опублікувала ЦВК країни.

Про це повідомляє Moldova Liberа.

Згідно із результатами обробляння 99,5% протоколів, приєднання до ЄС підтримали 50,42% виборців в Молдові, а 49,58% проголосували проти євроінтеграції.

Президентка країни Мая Санду надала коментар щодо результатів референдуму. За її словами, проєвропейська кампанія перемогла в Молдові, незважаючи на "нечесну боротьбу":

"Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів".

Хто буде наступний президентом Молдови

Нагадаємо, що явка на президентських виборах в Молдові 20 жовтня перевищила 51,4%, або понад 1 млн 560 тис. голосів. Майя Санду здобула переремогу над проросійським кандидатом Александром Стояногло у першому турі.

За результатами підрахунку майже 100% протоколів, Мая Санду отримала 41,9% голосів, а Стояногло - 26,3%. Попереду - другий тур голосування з обрання президента.

Раінше стало відомо, що злочинні групи за підтримки РФ мали на меті зірвати президентські вибори в Молдові, зокрема, намагалися захопити урядові будівлі.

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