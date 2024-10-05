Зірвати президентські вибори: молдовські правоохоронці попередили про плани Росії

Злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові, включаючи спроби захоплення урядових будівель.

Про це пише Reuters.

За словами глави національної поліції Віорела Чернаутеану, випадки, коли вандали закидали фарбою громадські будівлі минулого місяця, були передвісником більш серйозних дій.

"Ми дивимося на наміри таких людей, і йдетьсяне лише про дестабілізацію ситуації в країні чи масові безлади. Вони переслідують більш амбітні цілі, аж до захоплення державних установ", - сказав він.

Чиновники звинувачують прокремлівські групи в тому, що вони пропонують готівку виборцям, щоб вони відхилили плебісцит ЄС.

"Ті, хто стоїть за вандалізмом, отримували 5000 євро (5500 доларів) за один інцидент. Зрозуміло, що Росія це фінансує. Це відбувається не просто так", - сказав він.

У четвер Чернаутяну заявив, що понад 130 000 молдован були підкуплені керованою Росією Мережею, щоб проголосувати проти референдуму та за дружніх до Росії кандидатів. За його словами, лише у вересні було перераховано близько 15 мільйонів доларів.

Додамо, якщо втручання Кремля у вибори в Молдові виявиться безрезультатним, є підстави вважати, що російські агенти спробують організувати заколот.

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