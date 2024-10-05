Зеленський озвучив, що обговорюватиме з партнерами на "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський на новому "Рамштайні", який відбуветься 12 жовтня, представить план перемоги.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Він зазначив, що будуть представлені чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни.

"Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ", - додав президент.

Зазначимо, що "план перемоги" України від Зеленського обговорюють у всьому світі. У США також оцінили розробку і зробили несподівану заяву.

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