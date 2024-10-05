Зеленский озвучил, что будет обсуждать с партнерами на "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский на новом "Рамштайне", который состоится 12 октября, представит план победы.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Он отметил, что будут представлены четкие, конкретные шаги по справедливому окончанию войны.

"Решимость партнеров и усиление Украины – то, что способно остановить российскую агрессию. Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир", — добавил президент.

Отметим, что " план победы" Украины от Зеленского обсуждают по всему миру. В США также оценили разработку и сделали неожиданное заявление.

Читайте также: