"План победы" Зеленского: в США сделали неожиданное заявление

"План победы" Украины от Зеленского обсуждают по всему миру. В США также оценили разработку и сделали неожиданное заявление.

План победы Зеленского уже видели в США, а СМИ даже раскрыли некоторые пункты, которые в нем прописаны.

Кто и что заявил и что вообще известно о "плане победы", рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

И, собственно, первым президент показал “план победы” Украины американским союзникам, после этого Соединенные штаты Америки заявили о новых пакетах помощи, в то же время издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники написало, что администрация Байдена, еще до того как сам Байден увидел план, обеспокоена тем, что " план победы " украинского президента Владимира Зеленского не имеет всеобъемлющей стратегии.

Этот план, по словам издания, рассматривается как "упакованная просьба" о большем количестве оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак называет его "очень конкретным и понятным".

Украинский президент в последние недели утверждал, что именно этот план является основой для победы над Россией. Впрочем, американские и европейские чиновники, ознакомленные с общими деталями документа, уверяют, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно учитывая, что российские войска "медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя".

Центральным элементом плана, как указывают авторы статьи, является требование Соединенных Штатов позволили Киеву бить своим оружием по объектам в тылу России. В то же время Байден упорно отказывается снять ограничения из-за боязни эскалации войны, хотя Украина просит об этом уже несколько месяцев, ведь именно это может уберечь десятки тысяч жизней украинцев. И хотя позиция США столкнулась с жестким противодействием со стороны ряда европейских лидеров, которые считают, что после 2,5 лет Украина заслужила право беспрепятственно противостоять российским войскам, пока ничего не изменилось, тут разве можно выразить надежду, что когда-то то же самое мы слышали и о F-16.

В то же время, даже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что и он давил на своих американских и британских коллег, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, чтобы они позволили Украине использовать дальнобойное оружие так, как она хочет, отвергая идею о том, что Путин пойдет на ответную эскалацию. Но и канцлер Германии Олаф Шольц не смолчал, он наоборот поддержал позицию Байдена не разрешать свободное использование ракет дальнего радиуса действия. А как раз незадолго до встречи с Зеленским он сказал, что Германия не поддержит снятие ограничений, добавив, что "было бы несовместимо с моими личными убеждениями". Нууу, здесь ничего нового.

План тщательно изучают

В конце сентября, именно в дни поездок Зеленского по США, американские и европейские чиновники, наиболее разработанной частью плана победы назвали первую фазу – речь идет о запросах, связанных с вооружением, тогда как остальные ключевые элементы, по их словам, имеют меньше конкретики. Сам Зеленский говорил о четырех пунктах своего плана – военном, политическом, экономическом и дипломатическом. Все эти пункты содержат конкретные шаги, необходимые Украине уже сейчас, чтобы выиграть в войне против России. Впоследствии, на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходила Генеральная ассамблея ООН, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена "усердно изучает" План победы, который президент Владимир Зеленский представил во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. По словам Блинкена, администрация и партнеры Украины изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассмотрят "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, если нужно, дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха», – сказал Блинкен, подчеркнув, что Байден «очень четко заявил, что он отдан успеху Украины".

Неожиданное заявление США

В этом году 2 октября представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты уже пересмотрели план победы и сказал, что он таки содержит «продуктивные шаги».

"Мы получили этот план, мы его просмотрели, мы увидели в нем ряд производительных шагов."

Что в тексте плана?

Он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от публичных обсуждений. При этом представитель Госдепа отметил, что План победы содержит не только шаги, которые будет делать Украина. Он также предусматривает действия, предпринимаемые другими странами.

"Мы будем общаться с ними с украинской стороной по этому поводу."

Зеленский о "плане победы"

Напомним, что еще раньше Зеленский подчеркивал, что в этом отношении нет пункта о переговорах с Россией. Он не стал раскрывать конкретные шаги, но отметил, что документ направлен на "укрепление Украины" – с целью заставить российского лидера сесть за стол переговоров на справедливых условиях. А еще Зеленский заявил: “Этой осенью решается, что будет дальше в этой войне! и именно сейчас определяется, "что будет наследием действующего поколения государственных лидеров – тех, кто в самых высоких кабинетах"

Есть 4 основных пункта

Президент Зеленский подчеркивал, что важно, чтобы этот мир был справедливым и стабильным, поскольку война идет именно на украинской территории. Примером этого является провал предыдущих соглашений, таких как Минск-3, что фактически несет опасность возобновления войны через несколько лет.

Впрочем, конкретных подробностей плана до сих пор никто не раскрывает, только The Times со ссылкой на собственные источники опубликовало содержание плана победы Зеленского, состоящего из 4 основных пунктов. Кроме продолжения украинской операции на Курщине, которая должна укрепить позицию Киева на переговорах, там прописан запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пактах о взаимной обороне при вступлении в НАТО, запрос о предоставлении "специфического" современного оружия и международная финансовая помощь для разрушенной. экономики. Кроме того, как пишет издание, там указаны и гарантии безопасности от действующего президента США Джо Байдена, которые "уберегут" от влияния Дональда Трампа, если тот победит на выборах, и помогут избежать принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению.

В то же время то, что Зеленский может услышать от Байдена "нет" признает и он сам, гарантии, что за план победы возьмутся мгновенно и начнут претворять в жизнь — нет. А еще перед тем как представить план в США Зеленский рассказал журналистам The New Yorker, есть ли у Украины план "Б" на случай, если США не поддержат его предложения. На что Зеленский сказал, что Украина и так следует "плану Б".

Поэтому, по словам Зеленского, нынешний план победы Украины — это и есть "новый план А" — план по укреплению нашего государства.

И тогда же Зеленский заявлял, что в случае отказа не будет обвинять Байдена ни в чем, поскольку признает его огромную заслугу в поддержке Украины.

Заявление Ермака

В то же время руководитель ОП Ермак на днях заявил, что план победы представят украинцам, но частично, поскольку ряд деталей этого документа закрыты, а потому останутся в секрете, чтобы о них не знал враг.

ЦИТИРУЕМ: "Все что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории"

Напомним, по мнению историка Ярослава Грицака, стратегия Украины должна заключаться в том, что в период потенциального перемирия она будет готовиться к новой войне или будет делать так, чтобы глава Кремля Путин больше не смог воевать.

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