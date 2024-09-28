Зеленский готовится к переговорам — El País

На фоне приближающихся президентских выборов в США и после двух с половиной лет полномасштабной войны, развязанной Россией, Украина оказалась на критическом перепутье. Президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", направленный на обеспечение будущего Украины вне зависимости от результатов американских выборов.

Война в Украине достигает решающего момента за пять недель до президентских выборов в США, когда на кону стоит будущее поставок оружия, финансовой помощи и дипломатической поддержки, оказываемой Киеву администрацией Демократической партии. Именно в этот момент выбрал украинский президент Владимир Зеленский, чтобы представить свой мирный план. Делает он это с целью подготовки к худшему, то есть к новому президентству Дональда Трампа, и в то же время, в случае победы Камалы Харрис, с целью скорейшего завершения начавшейся россиянами войны.

Об этом пишет El País.

Через два с половиной года войны Украина приближается к пределу своей состоятельности и сталкивается с зимой, когда из-за стратегических бомбардировок будет жестко ограничена подача электроэнергии. Человеческие потери уже тяжело переносить, а моральный дух граждан начинает ослабевать, несмотря на их проверенную устойчивость. Внешне также растет давление на переговоры, в которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки. Но Зеленскому будет трудно объяснить это чем-нибудь другим, кроме сохранения суверенитета Украины над целостностью ее территории. Отсюда и название "план победы", которое он избрал для изложения своих требований Джо Байдену на этой неделе.

Чтобы сесть за стол переговоров, Украине нужно "нечто изменившее правила игры так, чтобы Россия пошла на мир", по недавним словам самого Зеленского. Казалось, это было целью вторжения его армии в Курскую область России, которое также имело целью поднять общественное мнение. Однако это было не полезно, если цель заключалась в том, чтобы немедленно посадить Путина за стол переговоров. Чтобы заставить изменить правила игры, Киев предлагает демонстрацию силы: он просит своих союзников разрешить ему нанести удар по России ракетами дальнего радиуса действия, оказанными Западом. Кроме того, он требует гарантированных военных поставок и финансовой помощи, а также поддержки НАТО, к которой он стремится в скором времени присоединиться, для защиты территории, которую он сейчас контролирует.

Турне Зеленского, включая его встречу с Трампом, показало, что легко не будет. Голоса в Республиканской партии публично обвиняют его во вмешательстве в выборы в США, а симпатии их кандидата к Путину и его сдержанность в отношении Украины и ее президента, лицемерно замаскированные во время пятничной встречи в нью-йоркском Трам-тауэре, стали кричащими.

Со своей стороны, первая реакция Белого дома, щедрая на финансовую и военную помощь, неоднозначна относительно свободы действий для ударов вглубь России. Речь идет о том, что нельзя ни уступать, ни усиливать напряженность. На опережение Путин повысил тон своих ядерных угроз в случае атаки на российскую территорию с помощью оружия, поставляемого любым другим атомным государством: тремя союзниками Киева — США, Великобританией и Францией.

"Война, зашедшая в тупик на поле боя, достигла той стадии зрелости, которая и наиболее опасна. Будущее Украины и Европы в целом будет неопределенным, если ее союзники просто поддадутся на шантаж агрессора. Как и в любых мирных переговорах, как знает Зеленский, каждая сторона должна пойти на уступки. Но от чего нельзя отказываться, так это от безопасности и сохранения свободной и суверенной Украины", — пишет издание.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский наметил ключевые аспекты "Плана победы" Украины. Он подчеркнул, что "это важно сделать сейчас, когда официальные лица, поддерживающие Украину, занимают свои должности".

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