Так называемый "План Победы" Зеленского является частью глобальной стратегии для завершения войны, восстановления стабильности и достижения мира на справедливых условиях. Важность этого плана состоит не только в том, чтобы оградить Украину от агрессии, но и чтобы укрепить ее архитектуру безопасности в будущем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 20 сентября.

Что такое "План Победы"

Украинский "План Победы" тесно связан с "Формулой мира" и будущим "Саммитом мира". Он направлен на то, чтобы взять инициативу в свои руки и четко показать миру, как Украина может добиться победы над агрессором.

Президент Зеленский отмечает, что важно, чтобы этот мир был справедливым и стабильным, поскольку война идет именно на украинской территории. Примером этого является провал предыдущих соглашений, таких как Минск-3, что фактически несет опасность возобновления войны через несколько лет.

Саммит мира: открытый диалог и готовность к переговорам

Украина уже провела первый саммит мира, к которому было приковано большое внимание международного сообщества. Это мероприятие было платформой для открытого обсуждения мирных инициатив. Участники, включая ключевых союзников Украины, заявили о необходимости участия России в следующем саммите, поскольку именно Россия ведет войну против Украины.

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По словам Зеленского, украинская сторона активно работает над своим планом и уже подготовила три пункта, которые обсуждались на онлайн-встречах. До конца года план будет окончательно завершен и станет основой для предстоящих переговоров с Россией.

"В начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику, а не просто вообще: "Мы ничего не хотим и будем продолжать войну". Хотя я считаю, на сегодняшний день они именно так и хотят — просто продолжать", — сказал Зеленский.

Стратегические шаги по усилению Украины

"План Победы" предусматривает ряд быстрых и конкретных шагов, зависящих от поддержки стратегических партнеров Украины. Он не только усугубляет Украину на политическом и военном уровнях, но и помогает сформировать видение будущего после окончания войны.

План включает в себя несколько ключевых аспектов.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - рассказал Зеленский.

Как "План Победы" изменит ход войны

"Партнеры часто говорят: "Мы будем с Украиной до ее победы". Сейчас мы четко показываем, как Украина может победить и что для этого нужно. Очень конкретные вещи", — сказал Зеленский.

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По его словам, одним из сигналов, что "План Победы" принят, станет активизация конкретных действий со стороны партнеров. Зеленский подчеркивает, что мировое сообщество должно четко понять, как именно Украина может победить и что для этого нужно. Это важно сделать сейчас, когда официальные лица, поддерживающие Украину, занимают свои должности.

"Я считаю, что есть глобальная опасность в ослаблении Запада и усилении антагонистов Западной политики, ЕС и США. Основная опасность – в поляризации мира. В принципе, это и есть стратегия России", — говорит Зеленский.

Вопросы Крыма и Черного моря

Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых в рамках "Плана Победы", является ситуация с Крымом и Черным морем. Зеленский отмечает, что изоляция Крыма уже идет, а разрушение российского флота в Черном море является частью отдельной операции. Эти действия направлены на то, чтобы ослабить позиции России в регионе и укрепить оборонные возможности Украины.

Ранее президент Зеленский заявил, что так называемый "План Победы", с которым президент Украины Владимир Зеленский ознакомит президента США Джо Байдена в конце сентября, будет реализован, если западные партнеры примут ряд важных решений до конца этого года.

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