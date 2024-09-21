Россия атаковала энергообъекты в пяти областях: где есть обесточивания

В результате атак были обесточены районы Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки российские военные обстреляли энергетические объекты в пяти регионах Украины. В Днепропетровской области один из работников облэнерго получил ранения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Согласно информации ведомства, в результате атак были обесточены районы Днепропетровщины, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

В Днепропетровской области при осмотре подстанции было обнаружено повреждение оборудования из-за удара беспилотника. В результате повторной атаки дронов пострадал электромонтер по электробезопасности, госпитализированный с осколочным ранением.

В результате обстрелов в Донецкой области повреждены воздушные линии, обесточена подстанция, но питание удалось возобновить. В Харьковской области также были обесточены подстанции и бытовые потребители, однако электроснабжение было возобновлено. В Полтавской области во время воздушной тревоги исчезло питание на высоковольтной воздушной линии и подстанции, но и здесь электричество удалось восстановить.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 14 857 потребителей, оставшихся без электричества из-за боевых действий и технических нарушений. В общей сложности, по состоянию на утро, 528 населенных пунктов остаются частично или полностью обесточенными по этим причинам.

Напомним, 21 сентября отключений света в Украине не предусматривается.

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