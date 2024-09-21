Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом

Предстоящая встреча с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом может состояться в конце сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 20 сентября.

По словам президента, встреча с Дональдом Трампом предположительно состоится 26 или 27 сентября. Он также отметил, что команды Украины и США уже ведут переговоры по этой встрече.

"Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно", — сказал глава государства.

Президент отметил, что хотя конкретной даты встречи с вице-президентом Камалой Гаррис он не указал, однако подтвердил, что эта встреча обязательно состоится. Он выразил желание узнать ее мнение по поводу "Плана Победы", который также охватывает ситуацию после президентских выборов в США.

Напомним, что Зеленский рассказал на совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве 20 сентября , что ожидает от встречи с Трампом.

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