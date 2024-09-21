Зеленский в очередной раз высказался о Минске-3: "Не может обсуждаться"

Украине нужен справедливый и стабильный мир. О Минске-3 не может быть и речи.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами в пятницу, 20 сентября.

По словам украинского лидера, в некоторых странах мира есть разные идеи и инициативы относительно того, как закончить войну. Но для Украины, прежде всего, важно, чтобы это было справедливо, потому что война продолжается у нас, на нашей территории. Нам нужен справедливый и стабильный мир.

"Я всегда говорил, что Минск-3 не может обсуждаться. Потому что за 5-8-10 лет к нам снова вернется война со стороны Российской Федерации и с еще большей волной. Мы не можем этого допустить", — подчеркнул Зеленский.

На определенном этапе Украина смогла предложить формулу мира для того, чтобы взять инициативу в свои руки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о том, что в войне с Россией погибли 80 тыс. украинских военнослужащих. По его словам, это полное вранье.

Читайте также: