Зеленский объяснил, почему партнеры отказываются от предоставлять дальнобойне оружие

Президент считает, что существует множество факторов, влияющих на ситуацию.
Партнеры Украины не дают разрешение на использование дальнобойного оружия, опасаясь эскалации конфликта. Разведки стран мира обмениваются информацией о потенциальных последствиях таких действий.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 20 сентября.
"Почему партнеры не даютразрешение на применение дальнобойного оружия? Думаю, они боятся эскалации. Разведки всего мира говорят друг с другом. И так во времена всех войн было. И я думаю, что на этом уровне они обмениваются той или иной информацией", – сказал он.
По его словам, существует множество факторов, влияющих на ситуацию.
"Многие разные факторы, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", – рассказал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждала инициативу Китая и Бразилии по прекращению войны, начатой Россией.
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