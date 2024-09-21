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Зеленский объяснил, почему партнеры отказываются от предоставлять дальнобойне оружие

Зеленский объяснил, почему партнеры отказываются от предоставлять дальнобойне оружие

Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

Президент считает, что существует множество факторов, влияющих на ситуацию.

Партнеры Украины не дают разрешение на использование дальнобойного оружия, опасаясь эскалации конфликта. Разведки стран мира обмениваются информацией о потенциальных последствиях таких действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 20 сентября.

"Почему партнеры не даютразрешение на применение дальнобойного оружия? Думаю, они боятся эскалации. Разведки всего мира говорят друг с другом. И так во времена всех войн было. И я думаю, что на этом уровне они обмениваются той или иной информацией", – сказал он.

По его словам, существует множество факторов, влияющих на ситуацию.

"Многие разные факторы, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", – рассказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждала инициативу Китая и Бразилии по прекращению войны, начатой Россией.

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