В Украине разоблачили масштабную схему продажи наркотиков и оружия: задержаны 116 человек

В Украине разоблачен масштабный канал сбыта оружия и наркотиков. В рамках дела подозрения получили 116 человек.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В результате расследования объявлено подозрение 49 лицам за незаконное хранение и сбыт оружия по всей Украине, а также за присвоение оружия (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 человек подозреваются в незаконном обороте наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

Правоохранители провели более 129 обысков, в ходе которых изъяли значительное количество оружия и боеприпасов: 12 минометов и противотанковых мин, 187 гранатометов, более 85 автоматов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия и другие. В общей сложности было найдено почти 38 тысяч патронов и 15 кг пороха.

Обыск/Офис генпрокурора

Часть обнаруженного оружия во время обысков/Офис генпрокурора

Правоохранители обнаружили партию каннабиса/Офис генпрокурора

Кроме того, в нескольких регионах состоялось еще 69 обысков, в результате которых обнаружены психотропные вещества на сумму более 15,5 млн грн, среди которых 15 кг амфетамина, более 7 тысяч таблеток MDMA и каннабиса. Также изъяты наличные деньги, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.

Подозреваемые использовали Telegram для сбыта наркотиков через методы закладок и почтовую доставку, в частности в прифронтовых зонах. В одном из обысков была обнаружена лаборатория для изготовления наркотиков. 11 подозреваемым инкриминируют участие в преступной организации. Продолжается процесс избрания мер для подозреваемых.

Напомним, ночью 21 сентября беспилотники ударили по составу артиллерийских боеприпасов РФ в поселке Каменный Тихорецкого района Краснодарского края, где хранились боеприпасы из Северной Кореи.

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