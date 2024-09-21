РФ продолжает обходить санкции: в Bloomberg раскрыли схемы поставки нефти

Только с конца апреля этого года по меньшей мере 17 грузов с нефтью и нефтепродуктами вышли из российских портов на судах, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского Союза.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что сразу после санкций большинство танкеров, ставших мишенями, простаивали, некоторые даже на восемь месяцев.

"Но грузоотправители неуклонно наращивают использование судов из черного списка после успешной доставки грузов в Китай — по крайней мере, часть своих рейсов они перевозили на танкерах, санкционированных Западом, с выключенными маяками расположения. Теперь танкеры уже не пытаются скрыть свои передвижения, грузы открыто доставляются как в Китае. так и в Индию ", — пишет издание.

Еще 11 подсанкционных танкеров стоят на якоре у российского тихоокеанского порта Козьмино, семь простаивают возле Усть-Луги, еще три – в Черном море и два возле Мурманска.

"Если тенденция сохранится, это ослабит возникшие логистические ограничения. Несмотря на это, России в целом удалось найти нужные ей корабли. Шесть судов, на которые нацелилось по крайней мере одно из США, Великобритании или ЕС, загрузили российские грузы в прошлом месяце, и эта цифра уже была уравнена в сентябре", — добавили в издании.

Напомним, несмотря на введенные Западом санкции против РФ, военно-промышленный комплекс страны-агрессоры мощно функционирует.

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