РФ продовжує обходити санкції: у Bloomberg розкрили схеми постачання нафти

Лише від кінця квітня цього року щонайменше 17 вантажів з нафтою та нафтопродуктами вийшли з російських портів на суднах, які потрапили під санкції США, Великої Британії чи Європейського Союзу.

Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що одразу після санкцій переважна більшість танкерів, які стали мішенями, простоювали, деякі навіть на вісім місяців.

"Але вантажовідправники неухильно нарощують використання суден із чорного списку після успішної доставки вантажів до Китаю – принаймні частину своїх рейсів вони перевозили на танкерах, санкціонованих Заходом, з вимкненими маяками розташування. Тепер танкери вже не намагаються приховати свої пересування, вантажі відкрито доставляються як до Китаю, так і до Індії", - пише видання.

Ще 11 підсанкційних танкерів стоять на якорі біля російського тихоокеанського порту Козьміно, сім простоюють біля Усть-Луги, ще три – у Чорному морі, і два біля Мурманська

"Якщо тенденція збережеться, це послабить логістичні обмеження, які виникли. Незважаючи на це, Росії в цілому вдалося знайти потрібні їй кораблі. Шість суден, на які націлилося принаймні одне зі США, Великої Британії чи ЄС, завантажили російські вантажі минулого місяця, і ця цифра вже була зрівняна у вересні", - додали у виданні.

Нагадаємо, незважаючи на запроваджені Заходом санкції проти РФ, військово-промисловий комплекс країни-агресорки потужно функціонує.

Читайте також: