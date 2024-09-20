Вы по характеру начальник или исполнитель — узнайте после теста

Тесты – картинки, представляющие собой оптические иллюзии, пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Воспринимать серьезно на 100% результаты таких тестов не нужно, но отвергать их тоже не стоит, ведь иногда даже профессиональные психологи тоже к ним прибегают. Многие из таких текстов помогают разобраться с подсознательным и узнать что-нибудь интересное о своей личности.

Тест-картинка на тип личности – вы скорее начальник или исполнитель

Посмотрите на картинку несколько секунд и скажите, что вы увидели первым..

Два крокодила

Если вы увидели, прежде всего, двух крокодилов, скорее всего, вы относитесь к тем людям, которые пытаются всегда держать ситуацию под контролем и быть за все ответственным

Вам присущи такие черты, как стойкость к стрессу, уверенность в себе стремление к победе.

Однако вы не жестокий тиран, а скорее внимательный менеджер, начальник или лидер. Вам характерны эмоциональная уравновешенность, ответственность, предприимчивость, общительность.

Птица

Если увидели птицу с крыльями, возможно, вы не против того, чтобы вас вели путями этой жизни. Это не значит, что у вас нет собственного мнения, но вы довольно часто уступаете других и пытаетесь найти компромисс. Вы откровенны и общительны, прислушиваетесь к указаниям и советам, стараетесь выполнять все вовремя и качественно.

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