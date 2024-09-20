Ви за характером начальник чи виконавець - дізнайтесь з тесту

Тести -картинки, які представляють собою оптичні ілюзії, користуються популярністю як у дітей, так і у дорослих. Сприймати серйозно на 100% результати таких тестів не потрібно, але відкидати їх також не варто, адже інколи навіть професійні психологи також до них вдаються. Багато з таких текстів допомагають розібратися з підсвідомим та дізнатися щось цікаве про свою особистість.

Тест-картинка на тип особистості - ви скоріше начальник чи виконавець

Подивіться на малюнок декілька секунд та скажіть, що ви побачили першим.

Два крокодили

Якщо ви побачили, насамперед, двох крокодилів, скоріше за все, ви належите до тих людей, які намагаються завжди тримати ситуацію під контролем і бути за все відповідальною.

Вам притаманні такі риси, як стійкість до стресу, впевненість у собі прагнення до перемоги.

Однак ви – не жорстокий тиран, а скоріше уважний менеджер, начальник або лідер. Вам характерні емоційна врівноваженість, відповідальність, заповзятливість,товариськість.

Птах

Якщо побачили птаха з крилами, можливо, ви не проти того, щоб вас вели шляхами цього життя. Це не означає, що у вас немає власної думки, але ви досить часто поступаєтесь іншим і намагаєтесь знайти компроміс. Ви відвертий і товариський, прислухаєтесь до вказівок та порад, намагаєтесь виконувати все вчасно та якісно.

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