Разрешение Соединенных Штатов Америки на удары вглубь территории России может изменить течение войны. Возможно, Вашингтон объявит о нем в ближайшее время. В РФ до сих пор остается большое количество целей, по которым ВСУ могут наносить удары.

Об этом заявил генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в комментарии "24 канала".

Петреус отмечает, что из-за постоянного российского террора Украины это разрешение должно быть предоставлено как можно скорее. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский прав в том, что ограничения на удары американской тактической ракетной системы, а также британской Storm Shadow должны быть сняты.

"Для меня непонятно, почему это разрешение заняло так много времени. Особенно после того, когда Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве", — подчеркнул генерал.

Петреус замечает, что Россия по-варварски использует планирующие бомбы, которые не являются точными. Оккупанты наносят удары по городам и системно поражают энергосистему Украины. В свою очередь, Украина наносит удары по враждебным целям на территории России и провели неожиданное и удивительное наступление на Курскую область. Впрочем, США до сих пор не предоставили это разрешение.

Он отставке выразил надежду, что между Киевом и Вашингтоном сейчас продолжаются интенсивные переговоры. Поэтому вскоре Украина получит это разрешение.

"Возможно это произойдет, когда президент Украины посетит США. Некоторые в Вашингтоне говорят, что россияне переместили все цели, которые можно было бы поражать. Однако еще есть более 100 важных целей, которые невозможно просто так поднять и переместить. Они находятся в зоне досягаемости американских" тактических ракетных систем или Storm Shadow", – говорит генерал США в отставке.

Петреус отмечает, что это разрешение США должны предоставить как можно скорее. По его словам, ситуация схожа с решениями, которые Белый дом принимал слишком долго. К примеру, предоставление самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партнеры отказываются предоставлять дальнобойное вооружение. По его словам, они опасаясь эскалации конфликта. Разведки стран мира обмениваются информацией о потенциальных последствиях таких действий.

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