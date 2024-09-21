Ученые обнаружили существ, которые никогда не стареют

Человек всегда стремился к вечной молодости, находящей свое отражение в мифах и научной фантастике. Однако некоторые реальные существа, такие как планарии, гидры и бессмертные медузы Turritopsis dohrnii способны останавливать старение или даже возвращать время назад.

Об этом пишет BBC News Ukraine.

Планарии – это плоские черви, способные к регенерации. Они известны своим уникальным свойством восстанавливаться после разделения на две части. Исследование, проведенное Ноттингемским университетом, выявило, что планарии могут "омолаживать" свою ДНК. Когда другие животные достигают предела деления клеток, их организмы начинают стареть. Однако планарии имеют повышенный уровень ферментов, защищающих их клетки от старения. Это позволяет ученым полагать, что они могут быть бессмертными.

Гидры – это пресноводные беспозвоночные с трубчатым телом и щупальцами. Они также способны к регенерации и имеют стволовые клетки, которые могут самовосстанавливаться безгранично долго. Ученые, наблюдавшие за гидрами, не обнаружили у них признаков старения. Гидры способны контролировать гены-транспозоны, которые могут вызвать мутации, что помогает им избегать старения. Это открытие явилось важным шагом в понимании потенциального бессмертия этих организмов.

Бессмертная медуза Turritopsis dohrnii обитает в морских водах и обладает уникальной способностью "перезагружать" свой жизненный цикл. Когда медуза подвергается стрессу, она может вернуться к предыдущей стадии развития. Этот процесс называется трансдифференциацией, когда один тип клетки превращается в другой. Это похоже на то, как лягушка могла бы снова стать головастиком. При возвращении к предыдущей стадии медуза также клонирует себя, создавая больше организмов с тем же генетическим кодом.

Ученые изучают эти удивительные организмы в надежде, что их уникальные свойства помогут понять процесс старения и найти способы его замедления у людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, как миллиардеры покупают себе жизнь.

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