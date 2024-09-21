Вчені виявили істот, які ніколи не старіють

Людина завжди прагнула вічної молодості, що знаходить своє відображення в міфах і науковій фантастиці. Однак деякі реальні істоти, такі як планарії, гідри та безсмертні медузи Turritopsis dohrnii, здатні зупиняти старіння або навіть повертати час назад.

Про це пише ВВС News Ukraine.

Планарії — це плоскі черви, які здатні до регенерації. Вони відомі своєю унікальною властивістю відновлюватися після поділу на дві частини. Дослідження, проведене Ноттінгемським університетом, виявило, що планарії можуть "омолоджувати" свою ДНК. Коли інші тварини досягають межі поділу клітин, їх організми починають старіти. Проте планарії мають підвищений рівень ферментів, які захищають їх клітини від старіння. Це дозволяє вченим вважати, що вони можуть бути безсмертними.

Гідри — це прісноводні безхребетні з трубчастим тілом і щупальцями. Вони також здатні до регенерації і мають стовбурові клітини, які можуть самовідновлюватися безмежно довго. Вчені, які спостерігали за гідрами, не виявили у них ознак старіння. Гідри здатні контролювати гени-транспозони, які можуть викликати мутації, що допомагає їм уникати старіння. Це відкриття стало важливим кроком у розумінні потенційного безсмертя цих організмів.

Безсмертна медуза Turritopsis dohrnii живе в морських водах і має унікальну здатність "перезавантажувати" свій життєвий цикл. Коли медуза піддається стресу, вона може повернутися до попередньої стадії розвитку. Цей процес називається трансдиференціацією, коли одна тип клітини перетворюється на інший. Це схоже на те, як жаба могла б знову стати пуголовком. Під час повернення до попередньої стадії медуза також клонує себе, створюючи більше організмів з тим самим генетичним кодом.

Вчені вивчають ці дивовижні організми, сподіваючись, що їхні унікальні властивості допоможуть зрозуміти процес старіння та знайти способи його уповільнення у людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як мільярдери купують собі життя.

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