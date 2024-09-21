Атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: очевидці публікують кадри "бавовни" (відео)

Вночі 21 вересня безпілотники вдарили по головному складу артилерійських боєприпасів РФ у селищі Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю. У місті звучить повітряна тривога, в небі з боку складу боєприпасів видно стовп диму і чути вибухи, що повторюються.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Мешканці Тихорецька показали наслідки удар БпЛА

Нагадаємо, у РФ заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

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