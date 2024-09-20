Дозвіл на удари України вглиб РФ може бути "негласним" – The Times

Обмеження можуть зняти без офіційного оголошення цього рішення.

Велика Британія та США можуть зняти обмежень на використання далекобійних ракет Storm Shadow, але скоріш за все це буде "приватна угода", яку не будуть оприлюднювати до моменту завдання першого удару по території Росії.

Про це пише The Times.

За інформацією джерел видання, західні дипломати готові підписати це "секретне" рішення, але ймовірно, утримаються від офіційних заяв в ООН наступного тижня, адже завчасне оприлюднення цього кроку буде попередженням для Росії.

"Таким чином, угода може бути досягнута в закритому режимі, щоб дозволити Україні запустити крилаті ракети британського та французького виробництва по Росії з елементом раптовості", – цитує видання слова дипломатичних джерел.

Зазначається, що США хочуть спочатку побачити план Зеленського щодо завершення війни і почути його аргументи, як удари вглиб РФ можуть допомогти Україні втриматись протягом прийдешньої зими.

Очікується, що остаточне рішення буде схвалено вже під час Генасамблеї ООН наступного тижня. Але, за словами джерел, у Білому домі "нервують", чи не зашкодить цей довгоочікуваний радикальний крок передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Видання стверджує, що над угодою вже працюють держсекретар США та міністри закордонних справ Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб підготувати її до початку Генасамблеї ООН. Британські дипломатичні джерела пояснили журналістам, що НАТО хоче продемонструвати єдність та злагодженість своїх дій, аби не створювати враження про "домінування в ухваленні рішень" Великої Британії та США.

Нагадаємо, американський професор політології та права Девід Шульц вважає, що Байден наважиться дати Україні дозвіл на удари західною зброєю по РФ тільки після виборів у листопаді.

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