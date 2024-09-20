Разрешение на удары Украины вглубь РФ может быть "негласным" — The Times

Ограничения могут быть сняты без официального объявления этого решения.

Великобритания и США могут снять ограничения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow, но, скорее всего, это будет "частное соглашение", которое не будут обнародовать до момента нанесения первого удара по территории России.

Об этом пишет The Times.

По информации источников издания, западные дипломаты готовы подписать это "секретное" решение, но, вероятно, воздержатся от официальных заявлений в ООН на следующей неделе, ведь преждевременное обнародование этого шага будет предупреждением для России.

"Таким образом, соглашение может быть достигнуто в закрытом режиме, чтобы разрешить Украине запустить крылатые ракеты британского и французского производства по России с элементом внезапности", — цитирует издание слова дипломатических источников.

Отмечается, что США хотят сначала увидеть план Зеленского по завершению войны и услышать его аргументы, как удары вглубь РФ могут помочь Украине продержаться в предстоящую зиму.

Ожидается, что окончательное решение будет принято уже во время Генассамблеи ООН на следующей неделе. Но, по словам источников, в Белом доме "нервничают", не повредит ли этот долгожданный радикальный шаг предвыборной кампании Камалы Харрис.

Издание утверждает, что над соглашением уже работают госсекретарь США и министры иностранных дел Британии, Франции, Германии и Италии, чтобы подготовить его к началу Генассамблеи ООН. Британские дипломатические источники объяснили журналистам, что НАТО хочет продемонстрировать единство и слаженность своих действий, чтобы не создавать впечатление о "доминировании в принятии решений" Великобритании и США.

Напомним, американский профессор политологии и права Дэвид Шульц считает, что Байден решится дать Украине разрешение на удары западным оружием по России только после выборов в ноябре.

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