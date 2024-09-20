Удары по РФ: возможно, Байден предоставит разрешение после выборов — американский эксперт

В Конгрессе и в целом среди американцев есть двухпартийная поддержка Украины. Однако во время предвыборной кампании в США тема Украины и войны не так доминирует, как Израиль и Газа.

В четверг, 26 сентября, Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Белом доме после выступлений на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Также украинский президент встретится с вице-президентом, кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Гаррис.

"Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент будут подчеркивать свою непреклонную приверженность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне", — говорится в заявлении. Белый дом.

ТСН.ua уже писал, что Белый дом хочет обсудить дальнейшую военную стратегию Украины. Киев представит свой "План победы", который, по словам президента Зеленского, состоит из четырех основных пунктов (безопасность, сильная военная и экономическая поддержка Запада и геополитическое место для Украины) и еще одного, который нам нужен после войны. Однако, как заявили в США, они этот план уже видели.

Один из пунктов включает предоставление Украине разрешения бить западным оружием – американскими ATACMS, британскими Storm Shadow и французскими SCALP – по целям в глубине территории России. Тем не менее, западные лидеры отказываются снять соответствующие ограничения. Аргументы звучат разные: оттого, что это кардинально ничего не изменит на поле боя, потому что запасы этих ракет ограничены, и Россия уже вывела свои самолеты за пределы дальности их поражения; к возможной эскалации (а в Кремле уже угрожают применить ядерное оружие), которое Администрации Байдена до выборов 5 ноября не нужно.

О том, когда Белый дом все же решится принять это решение, почему тема Украины и войны не доминирует в предвыборной кампании США так, как Израиль и Газа и какие американские штаты могут решить результат президентских выборов, ТСН.ua спросил Дэвида Шульца, заслуженного профессора политологии и права в Hamline University (США, Миннесота).

Разрешение на удары: когда Байден примет решение

По словам Дэвида Шульца, сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины и невероятно малый процент людей, которые что-то задерживают или блокируют. Что касается американцев, то есть цифры (опросов — ред.), свидетельствующие о подавляющем большинстве поддержки Украины среди обеих партий.

"Если критиковать Администрацию Байдена, я считаю, что это следовало сделать гораздо раньше… Надо было еще в начале предоставить Украине все разрешения использовать (американское — ред.) оружие против России. Думаю, тот факт, что мы делали все слишком медленно, на самом деле подбодрил Россию. И тот факт, что наша Администрация до сих пор думает, позволить ли им (украинцам — ред.) использовать оружие в России или нет? ", – говорит эксперт.

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Однако, по его словам, почему-то Байден слишком осторожен в этом вопросе. "Надеюсь, это произойдет быстрее, однако, может быть, президент Байден примет это решение уже после выборов 5 ноября", — считает эксперт.

Внешняя политика: почему Израиль и Газа вытеснили тему Украины и войны

Все американские эксперты констатируют, что вопросы внешней политики и так традиционно не были интересны американскому избирателю, однако во время этой предвыборной кампании люди больше интересуются событиями в Израиле и Газе, чем войной России против Украины. Этому, по словам Дэвида Шульца, есть две главные причины.

Во-первых, большой процент молодежи имеет ближневосточное происхождение.

Во-вторых, в Америке около 7-8 млн еврейских избирателей – США имеют второе по численности еврейское население в мире после Израиля.

"В США много людей, имеющих двойное гражданство Израиля и Америки. И поэтому это становится действительно серьезной проблемой. Многие из этих избирателей имеют много денег, и они влияют на политику. В США большой процент американцев восточноевропейского происхождения, но они далеко не такие". состоятельные. Однако, если, например, Россия сейчас решит совершить вторжение в Польшу или что-нибудь подобное, все может измениться", — считает Дэвид Шульц.

Кто победит: какие штаты определят ход выборов

Результаты выборов будут решать семь традиционно колеблющихся штатов: Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин.

"Если Гаррис выигрывает все безопасные демократические штаты и плюс три колеблющихся штата — Пенсильвания, Висконсин, Мичиган плюс второй округ Небраска — она выиграет президентские выборы. Трамп должен выиграть Джорджию, Северную Каролину, Аризону и, возможно, также Пенсильванию. не выигрывает Северную Каролину, он не выигрывает президентские выборы. Но с другой стороны, я все еще думаю, что он скорее всего выиграет Северную Каролину", — считает эксперт.

Однако, по словам эксперта, действительно все решающий штат — это Пенсильвания. По последним опросам Washington Post и The New York Times, Камала Гаррис пока опережает Дональда Трампа в Пенсильвании с 50% против 46% и 48% против 47% соответственно.