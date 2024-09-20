Россияне ударили по центру Харькова: бомба упала возле больницы

Предварительно известно о четырех пострадавших от обстрела.
Поздним вечером в пятницу, 20 сентября, российская террористическая армия нанесла удар КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, гостиница, возле которой уже было раньше вражеское попадание", — говорится в сообщении.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что больница, возле которой упал КАБ — функционирует, на момент попадания там находились сотни пациентов.
"Здесь есть и родильное отделение, и все направления лечебной деятельности. Стационарные койки. Наверное, здесь будут раненые, и с острой реакцией на стресс", — сказал он.
Предварительно известно о четырех пострадавших в результате обстрела.
"Все в легком состоянии, среди них — 10-летний ребенок, получивший острую реакцию на стресс", — сообщил Олег Синегубов.
Всего вечером было зафиксировано три удара по городу – два по Шевченковскому району, один по Киевскому.
Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.
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