Россияне ударили по центру Харькова: бомба упала возле больницы

Предварительно известно о четырех пострадавших от обстрела.

Поздним вечером в пятницу, 20 сентября, российская террористическая армия нанесла удар КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, гостиница, возле которой уже было раньше вражеское попадание", — говорится в сообщении.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что больница, возле которой упал КАБ — функционирует, на момент попадания там находились сотни пациентов.

"Здесь есть и родильное отделение, и все направления лечебной деятельности. Стационарные койки. Наверное, здесь будут раненые, и с острой реакцией на стресс", — сказал он.

Предварительно известно о четырех пострадавших в результате обстрела.

"Все в легком состоянии, среди них — 10-летний ребенок, получивший острую реакцию на стресс", — сообщил Олег Синегубов.

Всего вечером было зафиксировано три удара по городу – два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.

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