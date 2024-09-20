Израиль нанес целенаправленный удар по Бейруту: ликвидирован командир "Хезболлы"

За информацию о местонахождении Ибрагима Акиля правительство США готово было заплатить до 7 млн ​​долларов.

Самолеты ВВС Израиля в пятницу, 20 сентября, нанесли целенаправленный удар на основе разведывательных данных по столице Ливана Бейруту и уничтожили Ибрагима Акиля, главу оперативного подразделения "Хезболлы" и командующего элитными силами террористов "Радван".

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Авиаудар израильских сил был нанесен по двум жилым домам в пригороде Дахия, известном оплоте "Хезболлы", пишет Times of Israel. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности погибли девять человек, еще 59 – получили ранения. В настоящее время спасатели разбирают завалы в попытке найти пропавших без вести.

"Теперь я могу подтвердить, что Ибрагим Акиль был уничтожен вместе с другими высокопоставленными террористами сил "Радван". На его руках была кровь многих невинных людей", – заявил спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Вместе с Акилем были ликвидированы несколько других главарей террористов "Хезболлы". По информации, полученной Reuters от источников в службах безопасности Ливана, Израиль нанес удар во время совещания Акиля с другими командирами "Радвана".

Что известно о ликвидированном главаре террористов

Акиль стал боевиком "Хезболлы" в 1980-х годах и участвовал во многих терактах в нескольких странах против мирных жителей. С 2004 года он занимал должность начальника оперативного подразделения "Хезболлы", в котором он отвечал за ракетные атаки, ПВО и другие военные сферы. Позже он стал командиром сил "Радван", элитного подразделения террористов, чьей главной целью является завоевание Галилеи и убийство израильтян.

Известно, что в 1980-х годах Акиль организовал захват американских и немецких заложников в Ливане. Кроме того он руководил террористической атакой на посольство США в Бейруте в апреле 1983 года, жертвами которой стали 63 человека. Акиль также несет ответственность за взрыв в казармах морпехов США в Ливане в октябре 1983 года, в результате которого погиб 241 военнослужащий.

Согласно информации с сайта Госдепартамента, США в 2019 году объявили Ибрагима Акиля в розыск. За информацию о его местонахождении правительство Соединенных штатов обещало выплатить 7 млн ​​долларов.

Напомним, атака Израиля по Ливану продолжается. Началась вторая волна ударов по югу страны. Обстреляно более 70 разных объектов.

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